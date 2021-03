In Durach hat ein neues Eiscafé eröffnet: "Da Rosy" steht dort, wo früher das Café Singer war. Die Menschen könnten die Betreiberin bereits kennen.

09.03.2021 | Stand: 15:23 Uhr

„Was ich mir wünsche?“, fragt Rosalba Barbera und zögert. Einen großen Wunsch hat sich die 55-Jährige Ende Februar schon erfüllt: die Eröffnung eines Eiscafés in Durach. „Wir waren früher oft mit dem Eiswagen hier und wollten hier immer etwas machen“, sagt Barbera. Auch in Durach ist die Freude groß: Nach dem Abriss des ehemaligen Cafés Singer im Februar 2017 gibt es an gleicher Stelle wieder einen Treffpunkt.