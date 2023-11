Durach sucht dringend Weihnachtsbäume: "Bis ins Kreuzthal fahren wir aber nicht"

Es fehlen Christbäume für Kriegerdenkmal und Plätzle, die in Durach traditionell gespendet werden. Die Feuerwehr wäre bereit, einige Strecke auf sich zu nehmen.

08.11.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Große Nadelbäume mit Lichtern geschmückt stehen zur Weihnachtszeit jedes Jahr auf dem Plätzle im Kirchenweg und am Kriegerdenkmal in Durach. Doch diesmal könnte es sein, dass der Duracher Weihnachtsmarkt ohne großen Baum in der Mitte des Platzes auskommen muss.

Denn: Passende Bäume, die traditionell von Bürgerinnen und Bürgern gespendet werden, seien noch nicht gefunden, informierte Matthias Hauser, Gemeinderat für die Freien Wähler und Kommandant der Feuerwehr, während einer Sitzung des Gremiums. Ob ein Christbaum für Durach nun mehrere hundert Kilometer angeliefert werden soll wie vergangenes Jahr beim umstrittenen Baum aus dem Hochsauerland, der in Oberstdorf stand?

Feuerwehr Durach kümmert sich um Baumschmuck für Weihnachtsmarkt

Nein, sagte Hauser. "Wir haben schon einmal einen Baum aus Kempten geholt, aber das Kreuzthal zum Beispiel wäre zu weit entfernt." Auch aus dieser Richtung hätten sich freiwillige Spenderinnen und Spender gemeldet. Denn Angebote gebe es sehr wohl - allerdings seien die Bäume entweder zu klein oder haben zu wenig bewachsene Äste.

Auch solche Exemplare holten die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr zum Teil ab; daraus lasse sich Dekoration für die Buden am Weihnachtsmarkt machen. Für den tatsächlichen Christbaum sei aber eine bestimmte Höhe nötig. Etwa zwölf, besser noch 14 Meter hoch muss der Baum laut Hauser in etwa sein. Die Feuerwehr kümmere sich um die Abholung und das Fällen.

Info: Wer einen passenden Baum spenden möchte, kann sich unter 0831/56119-0 bei der Gemeindeverwaltung melden.

