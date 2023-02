Duracher Jugendparlament bringt Ideen für Pumptrack ein

Jugendparlament Durach nimmt die Arbeit auf. Mülltrennung, Umweltschutz und angrenzende Tennisplätze diskutieren die Räte in Bezug auf den geplanten Pumptrack.

22.02.2023 | Stand: 11:24 Uhr

In Durach soll ein Pumptrack für Radfahrerinnen und Radfahrer entstehen. Das ist beschlossene Sache (wir berichteten). Aktuell arbeiten Planer und Gemeinde an Entwürfen für den Bikepark, auch die Meinung des Jugendparlaments ist in diesem Zuge gefragt. Dessen Mitglieder freuen sich auf die Mountainbikestrecke, doch zweifeln an manchen Details.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.