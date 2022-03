Durach nimmt sich in diesem Jahr große Projekte vor, muss dafür aber Darlehen in Höhe von 7,1 Millionen Euro aufnehmen und die Rücklage anzapfen.

7,1 Millionen Euro Schulden will die Gemeinde Durach in diesem Jahr machen. Zusätzlich nimmt sie drei Millionen Euro aus der Rücklage. Finanziert werden damit eine Reihe von Projekten. „Wir stellen uns den wichtigsten Herausforderungen“, sagte Bürgermeister Gerhard Hock – dabei gehe die Gemeinde aber „bewusst nicht an die Grenze des Machbaren“.