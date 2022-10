E-Carsharing von AllgaEumobil: Jetzt startet auch Buchenberg

Ein Renault Zoe steht nun für E-Carsharing am Ladepunkt mitten in Buchenberg bereit. Weitere AllgaEumobil-Standorte sollen noch im Oktober folgen.

In Buchenberg ist nun ein weiterer Standort des E-Carsharing-Netzes von AllgaEumobil und Autohaus Sirch in Betrieb. Ein Stellplatz beim Supermarkt in der Ortsmitte ist für das Fahrzeug reserviert. Weitere Gemeinden sollen laut AÜW, das die Ladeinfrastruktur einrichtet und bezuschusst, noch im Oktober folgen.

Wie berichtet, hatten sich bereits 2020 15 Oberallgäuer Kommunen zusammengetan, um mit dem Landkreis im Projekt „AllgaEumobil“ alternative Mobilitätsangebote umzusetzen. Acht dieser Gemeinden nehmen an dem Teilprojekt „Carsharing“ teil, bei dem sich Bürger, Vereine, Unternehmen und Verwaltungen E-Autos teilen und gegen Gebühr mieten können. Die Kommunen übernehmen einen monatlichen festgesetzten Betrag, um das erwartete Defizit auszugleichen.

Im Laufe des Sommers gingen die Standorte Dietmannsried, Wiggensbach und Wildpoldsried an den Start. Verzögerungen sind laut AÜW durch bürokratische Abläufe und die angespannte Auftragslage der Baubranche bedingt.

E-Car-Sharing von AllgaEumobil: Neben Dietmannsried, Wiggensbach und Wildpoldsried ist nun auch Buchenberg am Start

Im Falle Buchenberg wurde nun statt einer Ladesäule eine Wallbox mit nur einem Ladepunkt installiert: Statt 8000 Euro kostete das etwas über 500 Euro plus Einrichtung, sagt Bürgermeister Toni Barth. Laut Stefan Nitschke vom AÜW werden in der Regel Ladesäulen mit zwei Ladepunkten verwendet, da diese robuster sind und der zweite Ladepunkt öffentlich genutzt werden kann. Im Falle Buchenberg wäre das laut Nitschke jedoch zu komplex und wirtschaftlich nicht sinnvoll gewesen.

Für die Wallbox wurde nun ein bestehender Netzanschluss in der Buchenberger Ortsmitte genutzt, was den baulichen Aufwand verringerte und so eine schnellere Inbetriebnahme ermöglichte. Die Installation führte eine Buchenberger Firma aus, was laut Barth ebenfalls Zeit aufholte.

Die Bedienung der Wallbox unterscheidet sich Nitschke zufolge für Kunden und Kundinnen nicht von der einer Ladesäule. Genutzt werden kann sie ausschließlich mit dem Carsharing-Fahrzeug, ein Renault Zoe. Es enthält einen entsprechenden Erkennungs-Chip, ohne den der Ladevorgang nicht startet.

Waltenhofen, Altusried und Oberstaufen sollen noch im Oktober beim E-Car-Sharing von AllgaEumobil folgen

Ebenfalls noch im Oktober sollen laut Nitschke die nun noch ausstehenden drei Standorte in Betrieb gehen. In Altusried sei die Ladesäule installiert, in Waltenhofen sei es demnächst so weit und in Oberstaufen werde in Kürze mit den Tiefbauarbeiten hierfür begonnen. Finale Abstimmungen mit den Gemeinden und dem Autohaus Sirch für ein konkretes Datum stehen laut Nitschke derzeit noch aus.

