Umfrage: Soll Kempten wie Paris die Leih-E-Scooter auf öffentlichem Grund verbieten? Wir haben die Stadt befragt. Und was meinen Sie dazu?

05.04.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Zwei Jahre rollen E-Scooter jetzt als Leihfahrzeuge durch Kempten, soweit sie nicht irgendwo am Rand eines Gehwegs stehen. Über eine Handy-App können Menschen die Elektrofahrzeuge im Stil eines Tretrollers ausleihen, sie nutzen und wieder abstellen. Genau das sorgt ab und an für Ärger, wenn ein Gefährt im Weg steht. In Paris sollen die Leih-E-Scooter nach einer Abstimmung in der Bevölkerung nun verboten werden. Wie ist die Situation in Kempten? (Lesen Sie auch: E-Scooter: Schnell Schluss mit lustig - Bis 21 Jahre nicht ein Bier erlaubt)

„Es gibt kein großes Problem“, sagt Michael Kral, Vize-Leiter des Amts für Tiefbau und Verkehr. Nur manchmal stehe oder liege ein E-Scooter im Weg. In Großstädten wie München sehe die Situation anders aus. Aber in Kempten gebe es auch nur einen Anbieter. Die Firma „Zeus Scooter“ verteilte im April 2021 erste 70 kleine Roller in der Innenstadt. Sie sollen zur Verkehrswende beitragen, indem Menschen die „letzte Meile“ auf Rollern fahren und aufs Auto verzichten. Die Stadt hatte dafür im Rahmen ihres Mobilitätskonzepts einen Kooperationsvertrag mit der Firma geschlossen. Die Höchstzahl ist auf 150 E-Scooter begrenzt. (Hier lesen Sie: Brand in Isny: Akku von E-Scooter explodiert)

Juristen sind sich uneinig: Gemeingebrauch oder eine Sondernutzung, die der Erlaubnis bedarf?

Der Vertrag sei Grundlage, dass man bei eventuellen Missständen einschreiten könnte, sagt Maximilian Bodenmüller von der Bauverwaltung. Auch er weiß in Kempten von keinen „Hotspots“, die mit den Verhältnissen in Großstädten wie Paris vergleichbar wären. Er gehe täglich durch die Stadt und habe nie größere Ansammlungen an Leih-E-Scootern gesehen. Ob die Stadt sie verbieten könnte? Laut Bodenmüller sind die Meinungen geteilt. Manche sagten, es sei „Gemeingebrauch“, Leih-Scooter auf öffentlichem Grund abzustellen. Tendenz sei aber eher, das als erlaubnispflichtige Sondernutzung zu sehen. Dann hätte die Stadt mehr Gestaltungsmöglichkeiten.

Mobilitätsmanager Sommerfeld zog eineinhalb Jahre nach Projektstart eine positive Bilanz

Kemptens Mobilitätsmanager Stefan Sommerfeld jedenfalls zog im Dezember, eineinhalb Jahre nach Projektstart, eine positive Bilanz: „Wir sind zufrieden mit den Zahlen.“ Die E-Scooter würden im Schnitt zwei Mal täglich bewegt und besonders oft am Hauptbahnhof und der ZUM ausgeliehen. Laut Firma Zeus hätten 5000 Menschen das Angebot im Jahr 2022 genutzt. Und das Beschwerdeaufkommen halte sich in Grenzen.