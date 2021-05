Unternehmen und Stadt sind mit dem Start zufrieden und wollen auf 150 Fahrzeuge aufstocken. Die Nutzer müssen einige Regeln beachten.

Von Von Frederick Mersi

02.05.2021 | Stand: 18:07 Uhr

Aus 75 mach 150: Der private E-Scooter-Anbieter Zeus will sein Angebot in Kempten in diesem Monat erweitern. „Die Nachfrage ist sehr gut“, sagte der Mobilitätsmanager der Stadtverwaltung, Stefan Sommerfeld. Dementsprechend werde die Zeus GmbH, die deutsche Tochter eines irischen Start-ups, die Zahl der Scooter verdoppeln – so wie es der Kooperationsvertrag mit der Stadt bei guter Nachfrage vorsieht. (Lesen Sie auch: E-Scooter stehen zum Leihen in der Stadt verteilt.)