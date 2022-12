Zieht Edeka oder Feneberg im Börwanger Supermarkt ein?

Edeka oder Feneberg? Gemeinderat Haldenwang stimmt mehrheitlich für ein Unternehmen als künftigen Nahversorger. Wie es im Verfahren nun weitergeht.

13.12.2022 | Stand: 22:23 Uhr

Die Präsentationen der Bewerber lagen nicht weit auseinander: Edeka und Feneberg stellten im Wettbewerb um den Zuschlag für einen Lebensmittelmarkt an der Börwanger Steige ihren jeweiligen Regionalbezug heraus. Beide argumentierten mit einer ähnlichen Zahl an Arbeitsplätzen, zeigten sich offen für Lösungen mit Partnern und damit zweigeschossigen Gebäuden. Der Mehrheit im Haldenwanger Gemeinderat lag am Dienstagabend dann aber doch der Allgäuer Familienbetrieb näher als der bundesweit agierende Lebensmittelkonzern. Elf zu fünf lautete das Abstimmungsergebnis zugunsten von Feneberg.

