Ehrenamtliches Team stellt seine Idee für Sibratshofen und Seltmans im Gemeinderat Weitnau vor. Doch von dessen Mitgliedern und von Besuchern gibt es Kritik.

Von Frederick Mersi

01.02.2021 | Stand: 15:00 Uhr

Erneuerbare Energie für eine Wärmeversorgung aus Bürgerhand: Dieses Vorhaben löst im Markt Weitnau Unruhe unter Anwohnern aus, obwohl es in der Gemeinde bereits drei ähnliche erfolgreiche Modelle zur Energieversorgung gibt. Doch bei der Vorstellung des Projekts „Dorfwärme“ für die Ortsteile Sibratshofen und Seltmans in der Gemeinderatssitzung am Donnerstag schlug den Initiatoren deutliche Kritik entgegen.