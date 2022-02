Die Exil-Kemptenerin Emmi Fischl hat keinen Gedanken an eine Auszeichnung als Ehrenbürgerin. Sie ist „überwältigt“, dass eine Schule ihren Namen tragen soll.

10.02.2022 | Stand: 18:30 Uhr

Für Diskussionen sorgt in Kempten der Vorschlag von Stadträtin Annette Hauser-Felberbaum (Freie Wähler), der Exil-Kemptenerin Emmi Fischl die Ehrenbürgerwürde zu verleihen. Die heute 100-Jährige musste 1938 vor dem Holocaust aus ihrer Heimatstadt fliehen und lebt in den USA. Unsere Redaktion wollte jetzt von der Seniorin wissen, was sie selbst von einer Ehrenbürger-Verleihung hält: