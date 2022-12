Ehemalige Kemptener Stadträtin und Stadträte erhalten Auszeichnung

Auszeichnung für ehemalige Stadträtin und -räte anlässlich ihres 75. Geburtstags. Oberbürgermeister Kiechle würdigt Engagement der Kommunalpolitiker.

09.12.2022 | Stand: 11:30 Uhr

An Nikolaus feierte Ina Schönborn ihren 75. Geburtstag, Tags darauf stand sie in einer Reihe mit ehemaligen Stadträten, die ebenfalls dieses Alter erreicht haben und Ehrenkrüge der Stadt entgegennahmen. Zudem gab es beim Empfang in der Schrannenhalle eine Urkunde des Innenministers zu überreichen.

Die Geehrten engagierten sich stets ehrenamtlich für Kempten

Oberbürgermeister Thomas Kiechle sprach vom großen Glück, dass es in Kempten auch in schwierigen Zeiten immer Frauen und Männer gebe, die Krisen gestalten könnten und mit Optimismus den Weg nach vorne bahnten. Sämtliche Geehrte hätten sich im Sinne der Bürgerinnen und Bürger ehrenamtlich engagiert – „in der Kommunalpolitik, dem Herzstück der politischen Tätigkeit“.

Ina Schoenborn gehörte dem Stadtrat von 2002 bis 2008 an. Die Stadträtin für die Kempt’ner Frauenliste setzte sich für die Belange ihrer Gruppierung ein: die Rechte der Frauen und Gleichberechtigung, auch im Stadtrat. Im Verein „Frauen helfen Frauen“ war sie eine treibende Kraft.

Sieben weitere Stadträte erhielten Auszeichnung des Innenministers

Werner Thanner saß von 1978 bis 1984 im Gremium. Seit vielen Jahren ist er Schatzmeister des CSU-Kreisverbands Kempten.

Herbert Karg rückte im August 2005 für die Freien Wähler/ÜP in den Stadtrat nach. Von 2008 bis 2014 war er Beauftragter für Wirtschaft, Allgäuer Festwoche und Tourismus. Letzteren Bereich hatte er selbst in den Fokus gerückt. Einen Festwochenmarsch ließ er ebenfalls komponieren.

Klaus Wacker vertrat ab 1978 für 24 Jahre die SPD im Stadtrat. Sein soziales Engagement in der Pflege und den Einsatz für die Deutsch-Israelische Gesellschaft hob Kiechle hervor.

Helmut Hitscherich war von 2008 bis 2020 als Mitglied der Partei der Unabhängigen Bürger (UB) im Stadtrat. Nach wie vor kümmert sich der ehemalige Kommandeur des Gebirgsartillerie-Batallons 81 um die Erinnerung an die Militärgeschichte der Stadt und wirkt als Kirchenpfleger in St. Anton und in der Pfarrei Maria Hilf in der Eich. Gleichzeitig ist er Bürgervertreter für Kempten-West.

Ludwig Frick arbeitete ab 1972 42 Jahre für die SPD im Kemptener Stadtrat. Über Jahrzehnte prägte er als Vorsitzender den Stadtjugendring und die Jugendarbeit auf kommunaler und regionaler Ebene. Vorsitzender der Kemptener Naturfreunde ist er bis heute.

Bruno Steinmetz fiel altersbedingt ein wenig aus der Reihe der Geehrten. Er feierte im Oktober seinen 90. Geburtstag (wir berichteten). 34 Jahre war er Leiter des städtischen Tiefbauamts. Von 1999 bis 2014 trat er für die Interessen der FDP im Stadtrat ein. Der Feuerwehr war er als technischer Berater stets verbunden.

Richard Hiepp erhielt die Kommunale Dankurkunde, die Innenminister Joachim Herrmann unterzeichnet hat. Der Landwirt (72) war von 2002 bis 2020 als Mitglied der CSU im Stadtrat und Beauftragter für Landwirtschaft, Klima- und Umweltschutz. Seine Erfahrungen als Obmann im Bauernverband und Vorsitzender der Waldbesitzervereinigung flossen in Beschlüsse zur Klimapolitik ein.