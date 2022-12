Ehrung für Lebenswerk: Robert Hindelang im Einsatz für Sibratshofen

Jahrzehntelang prägte Robert Hindelang in Ehrenämtern das Leben in Sibratshofen. Nun danktem ihn die Dorfvereine. Er selbst bleibt jedoch bescheiden.

28.12.2022 | Stand: 14:00 Uhr

Bei manchen Menschen fragt man sich, woher sie nur ihre Energie und Zeit nehmen. Robert Hindelang mag einer von ihnen sein. Jahrzehntelang hat er sich für Sibratshofen und Seltmans (Gemeinde Weitnau) eingesetzt. Nun gab es hierfür ein Dankeschön.

Die Auflistung seines Engagements ist beeindruckend. 24 Jahre lang war der heute 85-Jährige Stiftungspfleger der Martin-Jägerschen-Stiftung in Sibratshofen (Weitnau). Als solcher war er beispielsweise am Bau des Stifterhauses (1988/1989) und am Anstoß für das Baugebiet Sibratshofen Nord beteiligt, ebenso am Ausbau des Feuerwehrhauses und 2008 am Kauf des Schulgebäudes von der Gemeinde für die Nutzung durch Vereine. 29 Jahre war Hindelang zudem Vorstandsmitglied im Wasserbeschaffungsverband, davon fünf Jahre als Vorsitzender. 1984 bis 1996 vertrat Hindelang Sibratshofener Interessen im Gemeinderat. Außerdem war er beteiligt am Bau des Dorfsaals 1993.

Stiftung, Wasser, Gemeinderat und Musik: Robert Hindelang setzte sich jahrzentelang für Sibratshofen ein - und wurde dafür nun geehrt

Neben diesen eher politischen Ehrenämtern schlägt das Herz des langjährigen Siemens-Montageleiters seit jeher für die Musik. Der Musikkapelle saß Robert Hindelang 19 Jahre vor – auf der Klarinette brachte er sich bis 2010 52 Jahre lang ein. Im Kirchenchor Sibratshofen war er 51 Jahre aktiv.

Für dieses Engagement und sein Lebenswerk überreichten die Dorfvereine Robert Hindelang nun eine Ehrenurkunde – um Danke zu sagen für das, was er für den Ort und die Gemeinde getan hat, hieß es in der Laudatio.

Und dann zog Robert Hindelang aus Sibratshofen (Weitnau) fort

All das, sagt sein Sohn Kurt Hindelang, habe Robert Hindelang stets für sein Dorf gemacht – selbstlos, ohne Gedanken daran, sich selbst zu profilieren. Als Ausdruck dieser Eigenschaft könnte auch die Tatsache stehen, dass er heute, mit 85 Jahren, in Hegge lebt. Warum er den Ort, in dem er so tief verwurzelt ist, verließ? Um sein Haus den beiden Söhnen zu überlassen, sagt Kurt Hindelang.

Und Robert Hindelang selbst? Ihm ist die Aufmerksamkeit eigentlich zu viel. Er sagt: „Ich bin zufrieden, so wie es ist.“

Auch sein Humor zeichnet Robert Hindelang aus Sibratshofen aus

Robert Hindelang ist für seinen Humor bekannt. Zum 80. Geburtstag beschrieb das Florian Babl so (Auszug):

„Luschtig, schlitzohrig und fidel so wirsch du beschrieba-

I dät saga, du bisch halt allat a Lausbua blieba.

Ui Fähigkeit vo deana viela,

isch - andre Leit kluine Schtreiche zum Schpiela.

Zuig verschtecka, Uhr verschtella-

oder uifach amol a Katz abella.

Au kasch du - ohne Grinse oder Lache,

de Leit Ungeheurliches glaube mache.

Dia losat nochad lang und kinnats it fassa,

bis se merkat - do ka doch ebbas it bassa!“