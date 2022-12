Ein Bilderbuch erzählt das Märchen vom Froschkönig ganz anders

Der Autor und Clown Achim Sonntag und die Künstlerin Ildikó Titkó haben ein spannendes Bilderbuch für Grundschulkinder veröffentlicht: "Froschkönig oder so".

29.12.2022 | Stand: 18:04 Uhr

Ein Froschkönig der anderen Art kommt vom Kindertheatermacher und Clown Achim Sonntag aus Wengen. Mit Grafikerin Ildikó Titkó, ebenfalls aus Wengen, hat er aus seinem Literaturprojekt für Grundschulkinder, „Froschkönig oder so“, ein Bilderbuch entwickelt.

Die Geschichte wird hier aus der Perspektive des Froschs erzählt. Zunächst erfahren Kinder also, wie aus einem leidenschaftlichen Schwimmer ein Frosch geworden ist. Wie der Frosch überhaupt das Hüpfen erlernt und sich dann auf den gefährlichen Weg macht, eine neue Froschheimat zu finden. Heimat, Flucht, Fremde werden als Themen kindgerecht angerissen. Bei der Rückverwandlung durch die Prinzessin zitiert Sonntag aus Brechts „Der kaukasische Kreidekreis“. Das Ende der Geschichte birgt eine überraschende Wende: von der Märchenwelt zum Alltag. Das Buch bewegt sich zwischen Aktualisierung des Märchenstoffes, der ironisch aufgebrochen wird, und neuen Sichtweisen wie Identität und Selbstfindung. Diese ergeben sich aus dem Perspektivwechsel zum Frosch.

Die Zeichnungen von Ildikó Titkó geben Sonntags gereimtem Text einen lebendigen und lustigen Rahmen, etwa wenn der Frosch auf einem Textblock sitzt und nachdenkt, oder die Lernversuche beim Hüpfen in einer Bildersequenz fast filmisch abgehandelt werden. Ein schönes Kinderbuch, das Ansätze bietet, viele Themen mit Kindern zu vertiefen.

Das im Eigenverlag erschienene Bilderbuch kostet 14 Euro. Es ist erhältlich im Dorfladen und bei Prokräuter in Wengen, in Glasls Edeka-Laden in Kleinweiler, in den Buchhandlungen Igel und Mayer in Isny, in der Weitnauer Touristinfo. Infos unter Telefon 08375/92 99 68 und online unter www.kindertheater-achimsonntag.de sowie www.ildikotitko.com