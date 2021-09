Gerhard Spieler hat ein Motto: Nicht zögern, sondern schauen, ob es funktioniert. Er arbeitete als DJ, Dolmetscher und fürs Radio - und war viermal verlobt.

28.09.2021 | Stand: 11:30 Uhr

Unsere Nachbarn – wer sind sie, wie gestalten sie ihr Leben hinter der Tür nebenan? „Unsere Nachbarn“ ist Thema dieser Serie, in der wir zum einen Menschen vorstellen, die für andere da sind. Aber auch Menschen, die etwas Besonderes machen. Menschen, die ihr Leben in vielfältiger Art und Weise zu gestalten wissen. Heute: Gerhard Wolfgang Spieler (79), der im Wilhelm-Löhe-Haus in Kempten wohnt und viel Aufregendes erlebt hat: