Abschied vom Einheitsdach? Ausnahme bei Reihenhaus in Kempten sorgt für Diskussion

Eine Familie aus Kempten will das Dach ihres Reihenhauses anheben. Ist das ein nicht tragbarer optischer Mangel? Das Gesetz lässt Spielraum.

30.09.2023 | Stand: 05:35 Uhr

Ist es ein schon ein Präzedenzfall oder nur eine wohlwollende Einzelfall-Entscheidung? Egal. Hellhörig dürfte der einstimmige Beschluss des Bauausschusses so oder so viele machen, die in Reihenhäusern leben und mehr Wohnraum wünschen.

