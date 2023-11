Ein Kälbchen aus Silikon zur Welt bringen: Schüler in Kempten üben mit Simulator

Der neue Kuhgeburtssimulator soll angehende Landwirte auf schwierige Fälle vorbereiten und ihnen den Druck nehmen. Zu Gast bei einer Unterrichtsstunde.

24.11.2023 | Stand: 17:17 Uhr

Eine Traube aus Menschen bildet sich um eine Kuh am Spitalhof in Kempten. Ihr Kälbchen liegt verkehrt herum im Geburtskanal. Was nun? Wie kann es trotzdem sicher zur Welt kommen? Im Ernstfall muss eine Entscheidung dazu innerhalb weniger Minuten fallen. Die Landwirtschaftsschülerinnen und -schüler spüren diesen Druck heute nicht. Denn die Kuh, in deren Inneres sie gerade blicken, ist aus Plastik - ein sogenannter Kuhgeburtssimulator.

