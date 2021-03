Ein lässiger Musiker mit einem großen Herzen

Der Songwriter und Produzent Tom Hauser sammelt nicht nur für sein Debütalbum Geld. Er möchte auch anderen Allgäuer Musikern unter die Arme greifen.

„Und ich reise mit offenem Herz, die Vergangenheit liegt hinter mir, es ist aus und vorbei, mit all dem Schmerz, es ist Zeit, um los zu gehen, mit offenem Herz“ – locker, lässig singt und pfeift Tom Hauser auf seiner neuen Single, die eine bessere Zeit verheißt. Da hört man gerne zu. Ja, diese Unbeschwertheit tut gut in Pandemiezeit. „Offenes Herz“ heißt das Lied. So soll auch Hausers Debütalbum heißen, das er in seinem eigenen Dreamshelter-Music-Studio in Hopferau produziert hat. Und so hat der 38-Jährige auch eine Crowdfunding-Kampagne genannt, mit der er nicht nur die CD finanzieren will. Mit dem größten Teil der Spenden – 80 Prozent – möchte er talentierten Allgäuer Musikern unter die Arme greifen, damit sie eine Musikproduktion und eine Wohnzimmer-Tournee schultern können. Zwei Kemptenerinnen – Pop-Sängerin und Songwriterin Leonie Leuchtenmüller und Musical-Sängerin Isabella Dartmann – gehören ebenso dazu wie der Buchenberger Reggaemusiker Thomsun und der Pfrontener Rapper Wiedmann. Sie alle können beim „Dreamshelter Festival“ am 24. Juli zum Abschluss des Kemptener Kultursommers 2021 auf der Bühne im Residenzhof stehen.