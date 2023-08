Ein Laster voller Hilfe: Seit eineinhalb Jahren sind Helfer in Sulzberg für die Ukraine im Einsatz

Seit eineinhalb Jahren sammeln Helfer in Sulzberg Spenden für Menschen in der Ukraine. Über ihre Partner vor Ort erhalten sie Einblicke in einen Alltag im Krieg.

17.08.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Eine alte ukrainische Frau steht traurig neben ihrer Nähmaschine. Viel übrig ist von dem Arbeitsgerät, an dem ihr so viel lag, nicht mehr. Eine Bombe hat die Maschine zerstört. Tarnnetze habe die Dame damit genäht – im Sommer Dunkelgrüne, im Winter Weiße, erzählt Petra Schulte-Ritter, Mitbegründerin von „Stand with Ukraine – Das Allgäu hilft“. Schon öfter war Schulte-Ritter in dem Land, das vielerorts vom Krieg gezeichnet ist. Seit dem Angriff Russlands setzt sich die Sulzbergerin zusammen mit vielen anderen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern ein, sammelt Spenden, die die Gruppe später mit Lastern in die Ukraine bringt.

