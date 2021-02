Ein Mehrgenerationenhaus für Weitnau

Hubert und Tristan Frommknecht wollen ein Gebäude mit acht Wohnungen, Gewerbe- und Gastro-Flächen schaffen. Was den Handwerker und den Drucker antreibt.

08.01.2021 | Stand: 17:43 Uhr

Mitten im Weitnauer Ortskern entsteht derzeit ein Neubau mit acht Wohnungen, zwei Geschäften und einer Gastro-Einheit. Bauherren sind zwei Privatleute, Vater und Sohn, Hubert (55) und Tristan (25) Frommknecht. Ihre Idee: Ein Mehrgenerationenhaus in Passivhaus-Plus-Bauweise. Mit dem Projekt, sagt Hubert Frommknecht, soll „etwas zurückgegeben“ werden. In der Marktgemeinde kommt das gut an: „Wir müssen schauen, dass der Ortskern lebendig bleibt“, sagt Bürgermeister Florian Schmid und sichert volle Unterstützung zu.