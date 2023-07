Ein neuer Plan für die neue Kita in Hegge: Unwägbarkeiten ausräumen

Der Architekten-Wettbewerb, der bald beginnen soll, ist eine große Chance für Hegge. Doch der Gemeinde fehlt ein Grundstück, um das Projekt umsetzen zu können.

27.07.2023 | Stand: 09:51 Uhr

Für eine neue Kita in Hegge bereitet ein Münchener Büro in den nächsten Wochen einen Architekten-Wettbewerb vor. Dabei ist eine für das Projekt wichtige Fläche noch gar nicht im Besitz der Gemeinde Waltenhofen. Das birgt ein verhältnismäßig hohes Risiko, das man nicht hätte eingehen müssen.

Die Stimmung in Hegge ist angespannt

Einige Bürgerinnen und Bürger in Hegge stellen sich zurecht die Frage: Was, wenn der Kaufvertrag nicht zustande kommt? Dass dann womöglich wieder ganz neue Pläne geschmiedet werden müssen, ist den Heggenern nicht zuzumuten. Die Stimmung im Ort ist angespannt, weil viele Eltern schon Jahre auf eine neue Kita warten. (Lesen Sie auch: Ein neuer Plan für die neue Kita in Hegge: Architekten-Wettbewerb startet im Herbst)

Es wäre vermutlich vernünftiger gewesen, zuerst den Kauf abzuschließen und dann den Architekten-Wettbewerb anzugehen. Bürgermeister Eckhard Harscher sollte die Verhandlungen mit dem Eigentümer zügig zu einem guten Ende bringen.