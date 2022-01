Ein neuer Wohnmobilpark für Kempten? Bald könnte die Entscheidung fallen

Voraussichtlich im Januar wird der Stadtrat über den Standort entscheiden. Mittlerweile liegt eine Kostenschätzung für die zwei Alternativen vor.

01.01.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Nach allerhand Hin und Her könnte nun bald eine Entscheidung über den Standort des Wohnmobilparks am Illerdamm fallen. Nach Angaben von Thomas Siedersberger, Leiter des Kemptener Kommunalunternehmens (KKU), wird der Stadtrat voraussichtlich im Januar über das Thema diskutieren. Nach wie vor stehen zwei Alternativen im Raum: Variante eins sieht als Standort den bestehenden Stellplatz nahe des Illerstegs vor. Bei Variante zwei parken Wohnmobilisten ihr Fahrzeug auf der anderen Seite des Illerstadions. (Was bisher geschah: Mehr zum geplanten Wohnmobilstellplatz lesen Sie hier.)