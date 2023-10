Ein neues Jugendzentrum für den Stadtteil Kempten-Ost

Seit Jahren wartet der Stadtjugendring auf einen Ersatz für den Jugendtreff "Auf dem Bühl". Nun ist ein Standort gefunden. 2027 soll der Bau beginnen.

16.10.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Dass das Jugendzentrum auf dem Bühl ausgedient hat, darüber ist man sich im Kemptener Stadtrat seit Jahren einig. Auch dass ein neuer Begegnungsort für Jugendliche in Kempten-Ost gebaut werden soll, ist nichts Neues. Einzig bei der Umsetzung haperte es. Nun aber will die Stadt 4,2 Millionen Euro in die Hand nehmen. Der Jugendhilfeausschuss beauftragte während der jüngsten Sitzung die Verwaltung einstimmig, den Neubau anzugehen.

