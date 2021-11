Ein Raumfahrer am Ortseingang von Wildpoldsried und auf einer Wiese bei Durach im Allgäu ? Was hat es mit dem "Protestonaut" auf sich hat.

28.11.2021 | Stand: 08:08 Uhr

Manchmal, so scheint es, ist das Allgäu eine Welt für sich. Doch dass hier gleich Astronauten landen? Das wirkt dann doch übertrieben. Dennoch zeigen Bilder einen Raumfahrer am Ortseingang von Wildpoldsried und auf einer Wiese bei Durach. Was es damit auf sich hat? Es geht um ein politisches Kunstprojekt.