Ein Punktekatalog für Freiflächen-Solaranlagen: So will Altusried die vielen Anfragen abarbeiten

Neun Anträge erreichten die Gemeinde in jüngster Zeit. Nicht alle Anlagen sind gleich sinnvoll. Bestimmte Kriterien müssen für die Umsetzung erfüllt sein.

25.10.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Freiflächen-Solaranlagen sind derzeit für viele Gemeinden im Oberallgäu das Mittel der Wahl, um die Energiewende voranzutreiben. "Die Interessentenzahl steigt merklich an", sagte Bürgermeister Joachim Konrad während der jüngsten Gemeinderatssitzung in Altusried. Gleich neun Anträge sind in jüngster Zeit bei der Verwaltung eingegangen. Um nicht für jedes Projekt ein Planungsverfahren durchführen zu müssen, hat die Gemeinde einen Punktekatalog erarbeitet, der die Stärken und Schwächen der Anlagen aufzeigt.

