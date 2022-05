Ein Sommer wie vor Corona: Was Kempten in den nächsten Monaten los ist

Altbekannte Veranstaltungen kehren im Sommer 2022 zurück in die Innenstadt Kemptens: Stadtfest, Tag der Musik, Fraisuti und andere.

14.05.2022 | Stand: 16:12 Uhr

Von 1. bis 3. Juli findet wieder das Stadtfest Kempten statt. Das teilt das City-Management mit. Und auch sonst wartet der Sommer nach coronabedingter Pause wieder mit altbekannten Veranstaltung in der Kemptener Innenstadt auf.

Speziell das Stadtfest sei eine „Institution mit Strahlkraft“ und ziehe Gäste bis aus der Schweiz an, sagt City-Management-Vorsitzender Dietmar Wolz. Nach zwei Corona-Jahren sei es Ziel, an das Stadtfest 2019 anzuknüpfen mit einem Fest ohne besondere Corona-Auflagen.

Lesen Sie auch: Stadtfest Kempten 2022: Termin, Programm, Bands, Corona und Locations

Im Sommer 2022 geben Jamaram und Rootsman Fyah Konzerte in Kempten

Angekündigt sind an Rathausplatz, St.-Mang-Platz, Residenzplatz und Sigmund-Ullmann-Platz Live-Musik etwa von „Hadé“, „Jamaram“, „Rootsman Fyah“, „Bergluft“ und den „Vivid Curls“. Am Residenzplatz wird es zudem wieder Festivalmusik von einem hohen DJ-Turm geben.

Sommer in Kempten 2022: Stadtfest, Tag der Musik, Sport- und Familientag, Himmelfahrtsmarkt, Fraisuti und Allgäuer Festwoche

Das Stadtfest ist Teil des „Erlebnissommers Kempten“, der weitere Veranstaltungen bereithält: an diesem Samstag den Mobilitätstag, am 4. Juli spielen Musiker beim „Tag der Musik“ an sechs Standorten in der Innenstadt. Am 17. September dreht sich beim Sport- und Familientag alles rund um Sport, Spiel und Bewegung. Unabhängig vom Erlebnissommer sind der Himmelfahrtsmarkt von 20. bis 29. Mai angekündigt sowie die Allgäuer Festwoche von 13. bis 21. August.

Lesen Sie auch

Stadtfest Kempten Nach zwei Jahren Coronapause: Das Stadtfest Kempten ist mit diesem Programm zurück

Lesen Sie auch: Sehenswürdigkeiten in Kempten: Das sind die top zehn

Ebenfalls bereits angekündigt ist das „Fraisuti“-Festival des Stadtjugendrings. Das Jugendkulturfestival soll am 30. Juni wieder stattfinden, laut Homepage werden noch Künstler dafür gesucht.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Kempten informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Kempten".