Ein Toter bei Wohnungsbrand in Kempten

In Kempten hat es gestern Abend einen Brand in einem Mehrfamilienhaus gegeben. Ein Mensch ist tot, der große Feuerwehr-Einsatz läuft auch noch heute Morgen.

03.08.2022 | Stand: 06:48 Uhr

Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus am späten Dienstagabend in Kempten im Allgäu ist eine Person ums Leben gekommen. Sieben weitere Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses seien bei dem Brand leicht verletzt worden, teilte die Polizei in der Nacht auf Mittwoch mit.

Wodurch der Brand ausgelöst wurde, war bislang unklar.

Feuerwehr-Einsatz nach Brand in Kempten dauert an

Die Feuerwehr ist auch heute Morgen noch vor Ort, heißt es auf Nachfrage von allgaeuer-zeitung.de bei der Polizei.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Weitere Infos folgen.

