Einbruch bei Juwelier und Schnellimbiss in Kempten - Polizei ermittelt mutmaßlichen Täter

Die Polizei hat jetzt einen Einbrecher ermittelt, der für einen Einbruchsversuch und einen erfolgreichen Einstieg in Kempten verantwortlich sein soll.

17.02.2023 | Stand: 13:43 Uhr

Die Polizei hat einen mutmaßlichen Einbrecher ermittelt, der für einen Einbruchsversuch bei einem Juwelier und für den erfolgreichen Einbruch in einen Schnellimbiss in Kempten verantwortlich sein soll.

Laut Polizei sprechen Videoaufzeichnungen und ein Geständnis für die Schuld des 42-Jährigen. Der Mann räumte ein, in der Nacht vom 26. auf den 27. Dezember 2022 versucht zu haben, die Schaufensterscheibe eines Juweliers einzuschlagen. Allerdings hielt das Sicherheitsglas dem Beil des Täters Stand. Im Gegensatz zu der Glastüre eines Schnellimbisses. Dort konnte der Mann in derselben Nacht einsteigen und Bargeld stehlen.

Einbrüche in Kempten: Drogensucht als Motiv für die Taten

Durch die beiden Taten ist ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro entstanden. Ein geringer Teil des gestohlenen Geldes konnte die Polizei bei dem in Kempten wohnhaften Mann noch sicherstellen und dem Eigentümer übergeben. Als Motiv für seine Tat nannte der 42-Jährige die durch seine Drogensucht entstandene finanzielle Not.

