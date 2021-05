Eine eierlegende Wollmilchsau für Camper? Startup in Kempten entwickelt den "Vanderer"

Das junge Kemptener Unternehmen Vanderer konzipiert Alltags-Camper und trifft damit den Zeitgeist. Dabei ist der Firma auch das Thema Nachhaltigkeit wichtig.

Ein Alltagsauto mit bis zu sieben Sitzplätzen. Ein Transporter, in dem man sperrige Gegenstände wie drei Mountainbikes unterbringt. Ein Zugfahrzeug für den Anhängerbetrieb. Ein Camper, mit dem man bequem zu zweit in den Urlaub fahren, aber auch mal am Wochenende zu viert schlafen darin kann – dank Aufstelldach mit Panoramafunktion. Mit Küche an Board sowie Waschbecken. Und einem Esstisch, an dem vier Personen Platz haben und Karten spielen können. Das ganze in den Ausmaßen eines Hochdachkombis, der in jede Tiefgarage passt. Ein ganz normaler Pkw also. Klingt nach der berühmten eierlegenden Wollmilchsau für Camping-Fans? So beschreiben es zumindest die Macher des jungen Kemptener Start-ups Vanderer.

Namhafte Autohersteller wollen mit dem Startup aus Kempten zusammenarbeiten

Mit ihrem Alltags-Camper treffen sie aktuell den Zeitgeist. Auf der Urlaubsmesse CMT Anfang des Jahres in Stuttgart haben die „Vanderers“ dann auch für einigen Wirbel in der Branche gesorgt. Namhafte Autohersteller klopften schon mal an, ob sie auch einen der ihren konzipieren wollen. Eine „eierlegende Wollmilchsau als Camper“ – das fehlte Bastian Dölle und einem Kumpel von ihm. Ein Auto, mit dem man alles machen kann. „Camping, Cargo, Car. Das war die Überlegung“, sagt er. (Lesen Sie hierzu auch: Harte Zeiten für Camper - Diese Regeln gelten in der Pandemie)

Bastian Dölle ist Fachmann im Campingausbau, beim Wohnmobilhersteller Dethleffs hat er eine Ausbildung als Holzmechaniker gemacht. „Für mich hat immer ein alltagstauglicher Camper gefehlt“, sagt der 33-jährige mit Wurzeln in Weitnau und Missen. Einer, mit dem man zur Arbeit oder zum Einkaufen fahren kann. Mit seinem Freund entwickelte er die Idee. Besonderheit ist dabei das Aufstelldach für den Hochdachkombi. „Dieses haben wir zu 80 Prozent neu entwickelt“, erklärt Dölle. So entsteht die Stehhöhe beim vergleichsweise kleinen Fahrzeug.

17 Fahrzeuge sind bislang verkauft

Anfang 2020 begannen sie, den Minicamper zu entwickeln. Im August vergangenen Jahres wurde das Start-up Vanderer gegründet, ansässig in der Gründervilla in Kempten. Sophia Negro stieg mit ins Boot, diese kümmert sich um das Marketing, Angebotserstellung und den Presseauftritt des jungen Unternehmens. „Seit der CMT in Stuttgart sind die Presseanfragen ohne Ende gestiegen “, sagt die 27-jährige Sophia Negro. Auch die Anfragen von Interessenten hätten mittlerweile die 700er-Marke schon überschritten. Das Start-up nimmt an Fahrt auf.

„17 Fahrzeuge sind bereits verkauft“, sagt Dölle. Produziert werden die Minicamper mit ihrem eigens konzipierten Aufstelldach in Bad Wurzach. Für 2021 ist das angestrebte Ziel: 30 verkaufte Vanderer. Mittelfristig wollen die Kemptener 70 Camper pro Jahr verkaufen. Doch auch sonst planen die „Vanderers“ einiges rund um das Fahrzeug. „Nachhaltiges Campen ist uns extrem wichtig“, sagt Sophia Negro. So soll eine Faircamp-Community entstehen.

Im Einklang mit der Natur sein - das ist dem Unternehmen wichtig

Auch sollen Verhaltensregeln beim Campen an die Hand gegeben werden. „Müll mitnehmen und im Einklang mit der Natur sein. Deswegen haben wir auch gleich einen fest integrierten Mülleimer in unser Konzept mit aufgenommen“, sagt Dölle. Ein neues Möbelmodul soll bis Ende des Jahres entstehen und Campingzubehör den Weg ins Portfolio finden. Eventuell gibt es ab Sommer 2022 auch einen neuen Vanderer. Dann einen mit Elektroantrieb.

