Margret Bresele-Frisch, Ex-Rektorin der Grundschule auf dem Lindenberg, genießt nun den (Un-)Ruhestand. In ihrer Karriere hat sie keine Aufgabe gescheut.

19.09.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Margret Bresele-Frisch steht nie still. Auch nicht in ihrem gerade begonnenen Ruhestand. Jüngst kehrte die 65-Jährige von einer ausgedehnten Reise durch Israel und Jordanien zurück. „Und auch in Zukunft wird mir nicht langweilig. Ich bin immer offen für Neues und will etwas bewegen“, sagt die ehemalige Rektorin der Kemptener Grundschule auf dem Lindenberg mit einem Lächeln. So hielt sie es auch in ihrer jahrzehntelangen Laufbahn als Pädagogin.

