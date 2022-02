Eine GmbH für Gemeinschaft: Zwei Paare und drei Singles bauen in Altusried das "Haus an der Iller" auf

Die Gruppe möchte in Wurms bei Altusried Mehrgenerationen-Wohnen etablieren. Das Gebäude ist ein ehemaliges Seminarhaus, das wiederbelebt werden soll.

Projekte, die ein gemeinschaftliches Zusammenleben verfolgen, sind nichts Neues. Dennoch gelten Wohnformen abseits vom Familienmodell meist als ungewöhnlich. Ganz besonders dann, wenn sich keine Studierenden das Zuhause teilen, sondern erwachsene Menschen, die mitten im Leben stehen. Zwei Paare und drei Singles haben nun in Wurms bei Altusried ein solches Projekt gewagt: das „Haus an der Iller“. Seit November leben sie zusammen in dem Gebäude, das früher als Seminarhaus diente und das sie wiederbeleben wollen.