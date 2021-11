Eine Gondel mitten in Kempten: Kommt sie nun doch, die Stadtseilbahn?

In der Kemptener Innenstadt steht neuerdings eine Gondel. Was und wer dahinter steckt.

23.11.2021 | Stand: 16:01 Uhr

Und es gibt sie doch: Kemptens erste Stadtseilbahn. Zumindest die erste Gondel, die in der Innenstadt gesichtet wurde. Allerdings steht sie fest auf dem Boden, und zwar in der Poststraße vor dem Café Bianca.

Kempten von oben bestaunen: Das kann man mit dieser Gondel nicht

Mit ihr kann man zwar nicht die Allgäumetropole von oben sehen, sie gehört auch nicht zum Mobilitätskonzept der Stadt. Vielmehr ist es ein Gag, der bis Ende März den Besuchern des Cafés offen steht. Denn die alte Vierer-Gondel ist eine Leihgabe der Wankbahn an der Zugspitze. Und so kann man in der Mittagspause wenigstens ein bisserl „Bergluft“ in der Stadt schnuppern.

