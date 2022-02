Eine Wortwahl mit Nachwehen: Kommentar zur Diskussion um Kemptener NS-Opfer

Annette Hauser-Felberbaum wollte im Stadtrat die Ehrenbürgerwürde für eine Holocaust-Zeitzeugin durchsetzen. Der Ton, den sie anschlug, treibt noch viele um.

Wenn am Sonntag in Cape Coral in Florida eine Jubilarin zu ihrem 100. Geburtstag Glückwünsche aus Kempten entgegennimmt, hat das einen besonderen Hintergrund: Nicht nur, dass die gebürtige Kemptenerin Emmi Fischl eine Zeitzeugin der grausamsten Geschichte der Deutschen, der Judenverfolgung, ist. Sondern auch, weil das Gedenken daran und vor allem die Würdigung der Exil-Kemptenerin an ihrem Geburtstag Anlass für ein Thema im Kemptener Stadtrat war, das Nachwehen hinterlässt. (Hier lesen Sie mehr zu der Sitzung) Nachwehen deshalb, weil die Stadträtin der Freien Wähler, Annette Hauser-Felberbaum, gefordert hat, der Seniorin die Ehrenbürgerwürde zu verleihen – und dieser Vorschlag nicht auf Zustimmung stieß.