Einen Schritt weiter auf dem Weg zum neuen urbanen Viertel

Wohnungen für über 1000 Menschen sollen auf dem ehemaligen Saurer-Allma-Gelände entstehen. Wie es in der „Parkstadt Engelhalde“ weiter geht.

08.05.2022 | Stand: 15:30 Uhr

Mit einigen Besonderheiten wartet die künftige „Parkstadt Engelhalde“ auf. Ein zehnstöckiger Büroturm am Schumacherring ist eine davon. Andere finden sich in Details der Planung etwa zur Verkehrsberuhigung, zu Minikitas, zur Verbindung aus Wohnen, Arbeit, Freizeit, Nachhaltigkeit. Die Architekten-Entwürfe werden nun in einen Bebauungsplan gegossen. Der Bauausschuss stimmte einhellig für die Aufstellung.

