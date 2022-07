Einige Spieler klagen sogar über Gelenkschmerzen - Platz in Betzigau ist "total kaputt"

Betzigauer Fußballspieler machen deutlich: Der aktuelle Platz ist viel zu hart. Wie der Gemeinderat darauf reagiert.

Untertags trifft man dort Kinder und Jugendliche an, selbst für die Seniorengymnastik wird der Platz manchmal genutzt. Und am Wochenende kicken Väter und Söhne oftmals gemeinsam dort: Der Kunstrasen im Sportpark Betzigau erfreut sich großer Beliebtheit, ist nach 15 Jahren allerdings in die Jahre gekommen.

Ein neuer Kunstrasenplatz für Betzigau? Der Gemeinderat trifft eine Entscheidung

Die Neuanschaffung eines neuen Kunstrasenbelags für den Sportpark hat sich der Gemeinderat nicht leicht gemacht. Dazu wurden seit vergangenem Sommer mehrere Orte mit unterschiedlichen Kunstrasenbelägen begutachtet. Mit dabei teilweise auch Nico Klement und Xandi Beggel, zwei Fußballer vom TSV Betzigau, die auch an der jüngsten Gemeinderatssitzung teilnahmen. Während dieser fiel die Entscheidung: Betzigau kauft einen neuen Kunstrasenplatz. Bei zwei Gegenstimmen entschied sich der Gemeinderat für den „Mercedes“ unter den Kunstrasenbelägen. Möglicherweise kann dieser noch im Herbst verlegt werden. Lesen Sie auch: Dauerbrenner Badeinsel: Betzigau sucht nach einer Lösung für den Notzenweiher.

Der „Mercedes“ unter den Kunstrasen, wie er während der Sitzung genannt wurde, kostet rund 450.000 Euro. „Das ist der Vorjahrespreis. Der ist für uns relevant“, informierte Bürgermeister Roland Helfrich. Für die Gemeinde Betzigau bedeute das einen Eigenanteil von 286.000 Euro. Helfrich erinnerte: „Die Anschaffung seinerzeit hat auch bereits 270.000 Euro gekostet.“ Für den neuen Kunstrasenbelag gebe es zehn Jahre Garantie. Doch das allein war nicht der ausschlaggebende Punkt. Die beiden Fußballer berichteten von den Besuchen in mehreren Orten: „Der Kunstrasen in Rutesheim hat uns vor allem wegen seiner Belastbarkeit überzeugt.“ Außerdem gab es dort zwei Plätze – einer wurde vor elf Jahren angeschafft, ein anderer erst vor vier Jahren. Da sei fast kein Unterschied zu sehen.

Betzigauer Fußballspieler: "Selbst ein ausgetrockneter Rasenplatz ist immer noch weicher als ein Kunstrasenplatz"

Erfreulich: Die Dämmschicht unter der alten Kunstrasenschicht sei noch in Ordnung – und müsse nicht ausgetauscht werden. „Das spart uns mindestens 80.000 Euro“, sagte Helfrich.

Anni Bechteler (ÜP) wollte wissen, warum es wichtig sei, dass der Kunstrasen nicht so extrem hart ist. Dazu erläuterten die beiden Spieler Klement und Beggel: „Selbst ein ausgetrockneter Rasenplatz ist immer noch weicher als ein Kunstrasenplatz. Unserer in Betzigau ist inzwischen so hart, dass gerade ältere Spieler des Öfteren über Gelenkschmerzen klagen.“

Beim Vergleich zwischen den beiden Kunstrasen-Herstellern Polytan und Tisca war den Spielern noch aufgefallen, dass der Ball bei Polytan auch leicht von der eigentlichen Laufspur abweichen könne. Außerdem hätten sie bei dem Tisca-Rasen in Rutesheim gesehen, dass sich die Härte/Weiche der beiden Kunstrasenplätze trotz des unterschiedlichen Alters kaum verändert habe.

Michael Eß (CSU) tat sich mit der Entscheidung schwer, da sich der Kostenunterschied zum günstigeren Rasen „im sechsstelligen Bereich“ bewege. Er stimmte wie Johannes Bechteler (CSU) gegen die teure Variante.

Für den neuen Betzigauer Kunstrasenplatz müssen auch neue Geräte her

Joachim Borghoff (Güne) wollte noch wissen, ob man die alten Gerätschaften für die Pflege weiter benutzen könne. Das geht wohl nicht. Die Geräte müssen neu angeschafft werden.

Dieter Häringer, stellvertretender Bürgermeister (ÜP), resümierte abschließend: „Unser Platz ist total kaputt.“ Er bat aber darum bei der Pflege des neuen Belages im Winter nicht unbedingt mit schwerem Gerät die Bespielbarkeit zu erzwingen.