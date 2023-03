Mit dieser Idee will Kempten gegen den Leerstand ankämpfen

Die Stadt Kempten will jungen Unternehmen eine Chance geben. Das soll zugleich Leben in die Innenstadt bringen.

30.03.2023 | Stand: 11:14 Uhr

Wenn der Blick in immer noch mehr Schaufenstern auf leblose Räume fällt, dann lockt das kaum in Innenstädte. Mittlerweile stehen auch in Kempten in bester Lage Flächen zum Teil schon längere Zeit leer. Diesem Trend will die Stadt entgegenwirken – ein attraktives Zentrum soll auch künftig zum Stadtbummel einladen. Das allerdings ist kein Selbstläufer. Ein möglicher Baustein: ein Wettbewerb für junge Unternehmen.

