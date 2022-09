91 Menschen in Kempten und dem Oberallgäu sind Einkommensmillionäre – ein Zuwachs um 21 Prozent. Wie kommt man in den Club und wie viel Steuern sind fällig?

01.09.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Eine Million Euro Einkommen im Jahr? Diese 2739 Euro pro Tag sind für die meisten unerreichbar. Doch es gibt Menschen, die das oder mehr verdienen. 26 sind es in Kempten, 65 im Oberallgäu – womit die Region nicht mal Mittelmaß in Bayern ist. Die Zahlen nennt das Statistische Landesamt für das Jahr 2018 als aktuellste Daten. Im Jahr 2017 waren es noch 24 in Kempten und 51 im Oberallgäu.

