Kleinflugzeug stürzt in den Öschlesee - eine Person schwebt in Lebensgefahr

In den Öschlesee nahe Sulzberg ist am Sonntag ein Kleinflugzeug abgestürzt. Rettungskräfte versuchen, das Flugzeug zu bergen - doch es gibt ein Problem.

09.05.2021 | Stand: 20:22 Uhr

Update von 20.20 Uhr: Nach dem Flugzeugabsturz am Öschlesee nahe Sulzberg haben die EInsatzkräfte die Bergung des Kleinflugzeugs gegen 20 Uhr abgebrochen. Zwar haben sie die Cessna mittlerweile lokalisiert, aber: Die Maschine steckt mit der Schnauze voran im Schlick, erklärten sie gegenüber unserem Reporter vor Ort, sodass bei einer Bergung das Risiko bestehe, dass das Flugzeug in zwei Teile bricht. Die Folge: Treibstoff läuft in den See und löst einen großen Umweltschaden aus.

Die Einsatzkräfte wollen am Montagvormittag einen neuen Versuch starten, dann soll ein Hubschrauber der Bundespolizei das Flugzeug aus dem See ziehen. Dieser Hubschrauber kann ein Gewicht von drei Tonnen anhängen. Taucher der Polizei sollen die Bergung unterstützen.

Pilot wollte Kleinflugzeug im Öschlesee notlanden

Update von 19.30 Uhr: Wie die Polizei auf Anfrage mitteilt, schwebt nach dem Absturz eine Kleinflugzeugs im Öschlesee nahe Sulzberg eine Person in Lebensgefahr. Eine weitere sei schwer verletzt, zwei Personen leicht verletzt. Insgesamt befanden sich drei Männer und eine Frau an Bord, sagten die Rettungskräfte gegenüber unserem Reporter vor Ort.

Nach ersten Erkenntnissen hatte der Pilot wohl Probleme mit dem Starten des Flugzeugs und musste notlanden - dazu wählte er den Öschlesee, so ein Sprecher der Polizei. Bei dem Kleinflugzeug handelt es sich um eine Cessna Typ 172.

120 Einsatzkräfte bei Flugzeugabsturz am Öschlesee

Etwa 120 Rettungs- und Einsatzkräfte sind am Sonntagabend vor Ort, darunter auch Taucher, Vertreter des Luftfahrtbundesamts und Wasserwirtschaftsamts. Die Bergung des Kleinflugzeugs wird nach Einschätzung der Polizei bis weit in die Nacht hinein dauern.

Lesen Sie auch

Folgendschwerer Unfall in Bayern Pilot stirbt bei Absturz eines Kleinflugzeugs im Bayerwald

Unserem Reporter gegenüber sagte das Technische Hilfswerk (THW), dass die Einsatzkräfte versuchen, das Flugzeug in Ufernähe zu bringen und zu bergen. Aktuell befindet es sich wohl etwa 20 bis 30 Meter vom Ufer entfernt und in etwa acht Meter Tiefe. Das Problem: Die Einsatzkräfte können es nicht konkret lokalisieren. (Lesen Sie auch: Motorflieger wird am Flugplatz Reutte-Höfen von Windböe erfasst und stürzt ab)

Wir halten Sie an dieser Stelle auf dem Laufenden.

Bilderstrecke

Flugzeugabsturz am Öschlesee

1 von 6 2 von 6 3 von 6 4 von 6 5 von 6 6 von 6 Am Öschlesee bei Sulzberg ist am frühen Sonntagabend ein Kleinflugzeug abgestürzt. Bild: Ralf Lienert Am Öschlesee bei Sulzberg ist am frühen Sonntagabend ein Kleinflugzeug abgestürzt. Bild: Ralf Lienert 1 von 6 Bild: Ralf Lienert Bild: Ralf Lienert

Der Einsatz am Öschlesee ist ein weiterer großer Einsatz im Allgäu an diesem Wochenende. Bereits am Freitag gab es einen größeren Einsatz in Memmingen und dem Unterallgäu: eine Bombendrohung gegen die Impfzentren vor Ort. Unbekannte drohten am Telefon, eine Bombe in den Impfzentren zünden zu wollen. Die Polizei ermittelt nun.

Mitte Februar stürzte ein Kleinflugzeug in den Bodensee. Bei dem Unfall auf der Schweizer Seite des Sees wurde glücklicherweise niemand verletzt, der Pilot konnte gerettet werden.

Weitere Nachrichten aus Kempten und Umgebung finden Sie hier.