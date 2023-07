Feueralarm in Kempten: Was war heute im Cambomare am frühen Morgen los?

Am frühen Montagmorgen schlug auf einmal der Feueralarm im Cambomare in Kempten Alarm - knapp 15 Minuten lang. Inzwischen gab die Polizei bekannt, warum.

10.07.2023 | Stand: 16:16 Uhr

Anwohner des Erlebnisbads Cambomare am Aybühlweg in Kempten standen am frühen Montagmorgen gegen 3 Uhr quasi senkrecht im Bett: Der Feueralarm schlug an. Gut 15 Minuten lang dröhnte der Alarm auch über die Lautsprecher im Freibad und beschallte die Nachbarschaft. Was war passiert?

Alarm am frühen Morgen im Cambomare: Was ist passiert?

Wie Isabell Schreck vom Polizeipräsidium Schaben Süd/West auf Nachfrage unserer Redaktion sagte, war es weder ein Streich noch ein Hackerangriff. Auch wenn kein Feuer ausgebrochen ist, hatte eine Brandmeldeanlage tatsächlich Alarm ausgelöst.

Wie die Polizei-Sprecherin am frühen Nachmittag mitteilte, hatten Einbrecher den Rauchmelder ausgelöst. Demnach schlugen die Unbekannten eine Scheibe ein und stahlen Wechselgeld aus einer Kasse. Danach drangen offenbar die gleichen Täter in den Sauna- und Hallenbadbereich ein, hebelten dort mehrere Türen aus und versuchten, einen Tresor aufzuflexen. Dadurch wurde der Brandalarm im Bad ausgelöst.

Den Tätern gelang es, noch vor Eintreffen von Polizei und Feuerwehr unerkannt zu flüchten. Einer der beiden männlichen Tatverdächtigen trug laut Polizei offenbar einen Rucksack, in dem sich vermutlich auch die zuvor verwendete Flex befand.

Die Beamten fahnden derzeit noch nach den Tätern. Die Unbekannten verursachten mit dem Einbruch laut ersten Schätzungen der Polzei einen Schaden von etwa 20.000 Euro. Die entwendete Geldsumme liegt nach Angaben der Polizei deutlich unter dem Sachschaden. Nach Angaben einer Mitarbeiterin des Cambomare wurde auch im Freibad inklusive in den Kiosk eingebrochen. Die Kripo Kempten hat die Ermittlungen übernommen und bittet etwaige Zeugen um Hinweise unter der Nummer 0831/9909-0.

Hat das Cambomare nach dem Einbruch geöffnet?

Das Cambomare Freizeitbad ist am Montag übrigens geschlossen. Ob es morgen, Dienstag, wieder öffnet (Badewelt von 10 bis 21 Uhr, Saunawelt von 12 bis 21 Uhr), hänge davon ab, ob eine Fachfirma die defekte Brandmeldeanlage bis dahin reparieren kann, so die Mitarbeiterin.

Das Cambomare-Freibad ist am Montag ebenfalls geschlossen. Die Polizei sichert dort weiterhin Spuren. Am Dienstag soll das Freibad allerdings wieder öffnen - bei gutem Wetter - und zwar von 7 bis 8 Uhr (Sportschwimmen) sowie von 11 bis 19 Uhr.

Das Cambomare in Kempten im Überblick

Das Cambomare in Kempten zählt zu den beliebtesten Ausflugszielen im Allgäu - insbesondere bei schlechtem Wetter. Das Freizeitbad liegt am Stadtrand Kemptens und hat unter anderem zwei Wasserrutschen, einen Strömungskanal, einen Bereich für kleine Kinder, ein Sportbecken, Sprungbretter, eine Sprudelgrotte, ein Außenbecken und eine Schwimmlagune.

Zur Saunawelt gehören etwa eine große Kelosauna, eine Hügelsauna, eine Salzhütte, eine Erdsauna, eine Rauchsauna, eine Kräutersauna, eine Baumsauna, eine Knüppelsauna, eine Schwartensauna, ein Außenbecken, ein Warmsprudelbecken, ein Kaltwasserbecken sowie mehrere Ruhehäuser und Ruhezonen.

Das Freibad hat zudem unter anderem ein Sportbecken, ein Kaltwasserbecken, einen Strömungskanal mit Wellenbecken, Rutschen, ein Kinderbecken, einen Kleinkinderbereich, ein Ruhebecken sowie große Liegewiesen mit Spielschiff, Spielplatz, Tischtennis-Bereich, Fußballplatz und Beachvolleyball-Feldern.

Im Cambomare werden auch Massagen angeboten, darunter beispielsweise klassische Massagen, Ayurveda-Massagen oder Lomi-Lomi-Massagen.