50 000 Euro gaben private Spender für die Arbeiten an der St. Wendelinskapelle in Weidach hinzu. Was dort restauriert wird und woher die Schäden kommen.

10.06.2021 | Stand: 15:33 Uhr

Ein langer Riss zieht sich über die Decke der St. Wendelinskapelle im Duracher Ortsteil Weidach. Er ist nur einer von zahlreichen Schäden, die hier über die Zeit entstanden sind. 333 Jahre ist die kleine Kapelle mittlerweile alt.