Ab aufs Eis: Öffentlicher Lauf und Eis-Disko starten wieder in Kempten

Im Eisstadion in Kempten startet zur Winterzeit wieder der öffentliche Lauf. Wann Bürgerinnen und Bürger Eislaufen können.

13.11.2023 | Stand: 14:22 Uhr

Bunte Lichter und Musik verwandeln das Kemptener Eisstadion im Winter zeitweise zur Tanzfläche. Anfang November ist die "Ice-Disco" wieder gestartet.

Zu diesen Zeiten können Menschen im Eisstadion Kempten eislaufen

Termine stehen bereits bis in die Vorweihnachtszeit fest: Immer samstags von 19.45 bis 21.30 Uhr können Gäste dann an dem besonderen Lauf teilnehmen. Auch zu weiteren Zeiten steht die Eisfläche im Stadion für die Öffentlichkeit zur Verfügung: dienstags und mittwochs jeweils von 13.45 bis 15.30 Uhr, freitags und samstags von 14.00 bis 15.45 sowie an Sonntagen von 09.45 bis 11:30 Uhr außerdem von 14.00 bis 15.45 Uhr.