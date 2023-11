Ringbus rollt Anfang Februar in Kempten elektrisch an

Erstmals fahren in Kempten zwei Buslinien nur mit Elektrobussen. Kommt bald ein nächtliches Tempolimit auf der A7?

07.11.2023 | Stand: 17:15 Uhr

Davon können viele profitieren: Mehrfach verschoben, soll der neue Ringbus Anfang Februar endgültig anrollen. Und die zwei Linien links und rechts um die Innenstadt werden als erste in Kempten von Elektrobussen befahren. Das gab Oberbürgermeister Thomas Kiechle in der Bürgerversammlung Montagabend in Lenzfried bekannt. Dort ging es um viele Themen, insbesondere Verkehrsfragen - und die Forderung nach einem nächtlichen Tempolimit auf der Autobahn A7.

