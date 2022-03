Endlich: Der Umzug ins neue Oy-Mittelberger Rathaus hat begonnen

Jahrelang diskutierte Oy-Mittelberg über ein neues Rathaus, seit Montag wird es bezogen. Der Unterschied zu den bisherigen Räumen ist enorm. Mit Bildergalerie.

28.03.2022 | Stand: 18:41 Uhr

In braunen Lettern steht groß geschrieben „Rathaus“ an der rissigen Fassade. Zurecht. Denn wer das bisherige Gebäude der Gemeindeverwaltung in Oy betritt, wähnt sich sonst sofort an einer falschen Adresse: Ein dunkles Treppenhaus führt zu Bürgermeister, Bau- und Standesamt. Wer hier verwundert stehen bleibt, muss an diesem Tag jedoch schnell ausweichen. Denn Umzug ist angesagt. Die Mitarbeitenden tragen Kisten, Ordner und Arbeitsmaterialien hinaus und stapeln sie auf den Fahrzeugen des Bauhofs. Ziel ist der 300 Meter entfernte Neubau. Nach vielen Jahren der Planung und Diskussion ist es so weit: Das neue Rathaus wird bezogen.