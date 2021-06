Endlich! Musiksommer bringt den Sommerssound in die Stadt

Darauf haben viele gewartet: Nach monatelangem Lockdown und Coronabeschränkungen kommt mit dem Musiksommer Kempten wieder Leben in die Innenstadt.

Am Samstag spielten neun Gruppen bis 17 Uhr zwischen St.-Mang-Platz, Gerberstraße und Forum Allgäu. Berufs- und Hobbymusikern haben nach monatelangem Lockdown jetzt endlich wieder die Möglichkeit ihrer Passion nachzugehen und vor Publikum zu spielen. So war am Samstag trotz schwülheißen Temperaturen einiges los - trotz der Badesee-Konkurrzenz in der Umgebung.

Musiksommer Kempten: Weitere Aktionstage stehen an

Der Musiksommer, der im Rahmen des Stadtsommers Kempten vom City-Management veranstaltet wird, lädt alle Menschen aus Kempten und Umgebung ein, die Innenstadt wieder zu erleben. Weitere Aktionstage sind am 3. und 17. Juli sowie 7. und 14. August.

