Endlich wieder an der Schere! Was Kemptener und Oberallgäuer Frisörinnen vor der Öffnung sagen

Frisöre dürfen ab Montag ihre Salons öffnen. Drei Geschäftsinhaberinnen aus Kempten und dem Oberallgäu erklären, auf was Kunden sich jetzt einstellen müssen.

27.02.2021 | Stand: 11:30 Uhr

Mindestens drei Monate ist es her, dass Kemptener und Oberallgäuer sich in einen Frisörstuhl gesetzt haben. Unterdessen waren dem Wachstum der Haare keine Grenzen gesetzt. Verständlich also, dass nun viele dem 1. März entgegenfiebern. Dann nämlich dürfen die Frisöre ihre Salons wieder öffnen. Der Ansturm sei groß, sagen drei Geschäftsinhaberinnen aus Kempten und dem Oberallgäu. Natürlich freuen sie sich darüber. Aber es gibt auch jede Menge zu beachten – nicht zuletzt die Grenze der eigenen Belastbarkeit.