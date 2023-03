Energiewende in Kempten: Hunderte weiterer Ladesäulen sind nötig

Der Bedarf an Ladesäulen für E-Autos in Kempten steigt stetig mit der Zunahme der Elektrowagen. Anbieter sind gefragt, das Netz zu erweitern.

29.03.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Die Verkehrswende bringt immer mehr Elektroautos auf die Straßen. Damit stellt sich die Frage, wo die ganzen Stromer ihren Saft ziehen sollen. In Kempten ist die Lade-Infrastruktur jedenfalls noch im Aufbau. 40 zusätzliche Ladepunkte sollten 2023 entstehen. Bis ins Jahr 2030 sind über 700 gefordert, Tendenz auch dann weiter steigend. In einem Konzept sind nun die Eckpunkte für die weitere Planung festgelegt.

„Bedarfsgerecht und flächendeckend“ lauten die Zielsetzungen. Einbezogen war das Institut „Stadt Mobilität Energie“ aus Stuttgart. Laut Geschäftsführer Manfred Schmid ergaben Studien, dass das Laden von Elektrofahrzeugen auf längere Sicht zum großen Teil im privaten Umfeld ablaufen wird, also an Wall-Boxen im Eigenheim oder in Wohnanlagen sowie auf viel frequentierten Flächen etwa bei Möbelhäusern oder Supermärkten. Auch bei großen Arbeitgebern seien die Anbieter in der Verantwortung, Strom zu liefern. Es gelte, Druck vom öffentlichen Raum zu nehmen.

Rosinenpickerei soll es nicht geben

Freilich seien auch auf städtischen Flächen Angebote notwendig. Dazu wurden potenzielle Standorte definiert. Verwaltung und Berater sind sich einig, diese Punkte in Paketen zu vergeben – und zwar in Mischungen von attraktiven Ladeplätzen mit weniger begehrten in den Randlagen. Damit soll vermieden werden, dass sich Anbieter die Filetstücke im Zentrum sichern, Nutzer in der Peripherie aber in die Röhre schauen. Solche Entwicklungen waren in der Breitbandversorgung und im Mobilfunk vielfach zu beobachten.

Wichtiges Thema ist für Mobilitätsmanager Stefan Sommerfeld, dass Stationen behindertengerecht ausgebaut werden. Das allerdings führe wieder zu höherem Flächenbedarf. Und Platz ist bekanntlich knapp – im öffentlichen Raum wie auf Privatgrundstücken.

An der Netzkapazität hapert es an manchen Standorten

Relativ häufig stoße man in Kempten noch auf ein anderes Problem. „Viele Standorte sind nicht möglich, weil der Netzbetreiber sagt, dass es dort nicht klappt“, stellte Schmid fest. Laut Baureferent Tim Koemstedt liefen zur Netzkapazität intensive Gespräche mit dem AÜW.

Auf weitere Hindernisse verwies Tiefbauamtsleiter Markus Wiedemann. Zwar wolle man speziell dort Angebote machen, wo der E-Mobilist bisher keine Lademöglichkeiten vorfindet. Aber dabei gerate man oft in Konflikt mit Fragen des Denkmalschutzes, der Feuerwehrvorschriften, dem Baumschutz. Insofern sei es nicht einfach gewesen, jetzt 56 weitere Standorte herauszufiltern.

Elektro-Busse in Kempten: Fläche am Bachtelweiher ist aus dem Rennen

Letztlich stimmte der Verkehrsausschuss dem Konzept zu. Grünen-Chef Thomas Hartmann bat darum, „auf eine zeitgemäße, einheitliche und überschaubare Abrechnungssystematik zu achten“. Preise an einzelnen Standorten gehen bisweilen weit auseinander.

