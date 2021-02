Eine Gruppe Petersthaler (Oy-Mittelberg) will auf eigene Faust ein klimaneutrales Nahwärme-Netz schaffen. Warum am Betrieb keiner verdienen soll.

26.01.2021 | Stand: 11:30 Uhr

186 000 Liter Heizöl und damit über 540 Tonnen Co2 will eine Gruppe von Petersthaler Bürgern künftig jährlich einsparen. Die Idee: Sie bauen im Dorf auf eigene Faust ein Nahwärmenetz, das klimafreundlich mit Hackschnitzeln betrieben wird – zum Selbstkostenpreis und ohne Profitabsicht. 24 Interessenten gibt es bereits. Auch die Gemeinde will nun ihre Gebäude im Ort ans geplante Netz anschließen und sich an dem Projekt beteiligen.