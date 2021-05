Entscheidung für den neuen Feneberg in Altusried steht

Die Planungen für den Neubau am östlichen Ortsrand von Altusried beginnen. Vorausgegangen ist eine kontroverse Diskussion. Kritiker: Standort „nicht optimal“.

03.05.2021 | Stand: 17:52 Uhr

Lebensmittel in der Ortsmitte einkaufen – das ist der Wunsch vieler Gemeinden auf dem Land. Auch Altusried versucht seit vielen Jahren mit dem Supermarkt-Betreiber Feneberg eine Lösung zu finden. Denn die Tage des bisherigen Markts im Ortskern sind gezählt. Zu klein, nicht wirtschaftlich. Mit einem ortsansässigen Landwirt, der eine Fläche zur Verfügung stellt, ergibt sich nun für Geschäftsführer Christof Feneberg die Gelegenheit, am Ortsrand im Osten einen neuen Markt zu bauen (wir berichteten). Doch nicht alle Gemeinderäte begrüßen diese Idee. Nach einer kontroversen Diskussion während der jüngsten Ratssitzung stimmte das Gremium mit 16:9 Stimmen für den Einstieg in die Planung.