In der Immenstädter Straße steht die Sanierung kurz vor dem Abschluss. Keselstraße ist wieder offen. Wie mit Strafzetteln während der Bauzeit umgegangen wird.

02.11.2022 | Stand: 17:36 Uhr

Letzte Asphaltarbeiten sind noch im Gang, an der Bepflanzung und den Fahrbahnmarkierungen wird noch gearbeitet. Doch das Ende eines Kemptener Mammutprojekts ist in Sicht: In der Immenstädter Straße steht der dritte und letzte Bauabschnitt vor dem Abschluss. Das soll in wenigen Tagen gefeiert werden.

