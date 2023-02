Nach der Katastrophe wollen viele Kemptener helfen

Organisationen, Vereine, Privatleute stehen zusammen, um Betroffene in der Türkei und in Syrien zu unterstützen. Bedrückende Berichte aus dem Katastrophengebiet.

Die Hilfe für Opfer des Erdbebens im Grenzgebiet zwischen der Türkei und Syrien läuft auch in Kempten an. Im Thingers wurden am Dienstag bereits hunderte von Kartons mit neuwertiger Winterkleidung, Schuhen, Babynahrung, Decken und Schlafsäcken gesammelt. Über 50 Helfer prüfen gerade jeden Karton und schreiben Ladelisten für den Zoll. Deniz Karatas organisierte einen ersten 40-Tonnen-Lastzug, der die Hilfsgüter umgehend nach Hatay liefert: „Jetzt suchen wir weitere Transportkapazitäten.“

Aus der Provinz im Süden der Türkei erreichen Mehmet Odaci fürchterliche Nachrichten: In der vom Erdbeben schwer getroffenen Grenzregion zu Syrien wohnen Verwandte des Kempteners. „Es gibt dort kein Wasser, keinen Strom, kein Essen, kein Gas“, habe er von Angehörigen erfahren. Die Menschen lebten aus Angst vor Nachbeben in winterlicher Kälte in ihren Autos. Über das Haus International und andere Organisationen läuft auch aus Kempten Hilfe an für die Opfer.

Unter den Trümmern rufen Menschen um Hilfe

Es sind schreckliche Schilderungen aus dem Katastrophengebiet. Menschen versuchten Verschüttete zu befreien, die unter den Trümmern um Hilfe riefen. Mit einem Bruder hatte Odaci Kontakt. Dessen Bäckereibetrieb stehe mangels Versorgung still. In dem Gebiet sei es zudem schwierig, Hilfe zu erhalten, weil Ankara nicht einverstanden sei mit der Politik der Provinzleitung.

Der nächstgelegene Flughafen sei durch die Erschütterungen auf längere Sicht nicht mehr zu benutzen. So planen jetzt verschiedene Organisationen und Helfergruppen, auf eigene Faust mit dringend benötigten Gütern in die Region vorzudringen. Spenden nimmt unter anderen das Haus International noch bis Donnerstag, 16 Uhr an, bevor ein Transport zunächst Richtung München aufbricht.

Allgäuer Blaulichtorganisationen helfen wieder gemeinsam

Das Aktionsbündnis Allgäu (ABA) hat am Montag eine Soforthilfe für Aleppo beschlossen. „Jetzt ist Hilfe dringend nötig. Überlebende stehen bei eisigen Temperaturen auf der Straße. Sie haben nichts mehr“, sagte Vorsitzender Wolfgang Strahl. Er hatte kurz nach dem Erdbeben Kontakt mit den Salesianern Don Boscos in Aleppo. Anna Maria Scarzello, Koordinatorin der Kongregation in Syrien, schickte einen Hilferuf ins Allgäu: „Es werden dringend Verbandsmaterial und Medikamente benötigt.“

Ihre Einrichtung in Aleppo wurde kaum beschädigt, doch die Zwei-Millionen-Einwohner-Stadt stehe vor Herausforderungen: „Viele Menschen sind noch verschüttet, die medizinische Versorgung ist zusammengebrochen.“ Deshalb sei das Don-Bosco-Haus zur Zufluchtsstätte für Menschen geworden, deren Häuser zerstört sind: „Hier werden sie mit warmer Kleidung und Essen versorgt.“

