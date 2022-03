Erdgas-Mangel? Geschützte Kunden sind sicher - Abschaltkunden sind als erste dran

Erdgas Kempten-Oberallgäu geht davon aus, dass für geschützte Kunden immer genug Gas im Netz ist. Darunter fallen private Haushalte, Kliniken und Altenheime.

30.03.2022 | Stand: 14:47 Uhr

Bleiben Gasheizungen und das Wasser bald kalt? Die Sorge treibt so manchen um, der auf diesen Energieträger angewiesen ist. Denn nach den Diskussionen um die russische Gasversorgung hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck jetzt die Frühwarnstufe des „Notfallplans Gas“ ausgerufen. Was bedeutet das für die Allgäuer? Bei regionalen Versorgern gibt es da beruhigende Worte. „Ich gehe davon aus, dass unsere geschützten Kunden sicher sind und wir die für sie notwendige Gasmenge immer im Netz haben“, sagt Dr. Christian Blümm, Sprecher von Erdgas Kempten-Oberallgäu (EKO).

Nur was ist ein geschützter Kunde und was unterscheidet ihn von dem, was man bei Erdgas Schwaben intern „Abschaltkunde“ nennt? Geschützte Kunden, erklärt Blümm, seien Privathaushalte, soziale Einrichtungen wie Altenheime und Krankenhäuser, kommunale Gebäude, Behörden und große Stromerzeuger, die aus Gas Strom machen. Sie alle hätten Vorrang, sollte es einen Gasmangel geben.

Industriekunden sind dagegen zumeist nicht geschützt. Darunter gibt es auch sogenannte „Abschaltkunden“. Das sind Firmen, die zweierlei eigene Energieversorgungen haben, die also etwa von Gas auf Öl umstellen können. Sie könnten bei einem Engpass als erste vom Gasnetz. In diesem Fall nähme aber der Netzbetreiber natürlich vorher Kontakt mit den betroffenen Firmen auf, sagt Blümm.

Konkret fallen in Schwaben 40 Prozent der Kunden in die Kategorie geschützt. Bei den restlichen 60 Prozent handelt es sich laut Blümm um Industriekunden. Große Gaskraftwerke zur Stromerzeugung gebe es hier gar nicht. Die gute Nachricht von Erdgas Schwaben: Das nötige Gas für die geschützten 40 Prozent – also Privathaushalte, soziale und öffentliche Einrichtungen – habe man immer, sagt Blümm. „Auch wenn Putin gar nichts mehr liefert.“ Das aus anderen Ländern kommende Gas reiche dafür aus.

Dank gestiegener Temperaturen: Gasspeicher füllen sich bereits wieder

Und die Gasspeicher? Auch Erdgas Schwaben hat Vorräte gespeichert. Die für Schwaben relevanten Speicher in Bayern und Österreich hätten jetzt zum Ende des Winters noch einen Füllstand von 15 Prozent. Und weil dank deutlich gestiegener Temperaturen bereits weniger verbraucht werde, als geliefert wird, füllten sich die Speicher schon wieder leicht.

Frühwarnstufe aus dem Notfallplan wurde nur vorsorglich ausgerufen

So laufe aktuell der Netzbetrieb, also der Gasfluss, ganz normal weiter, sagt Blümm. Es gebe auch keine staatlichen Eingriffe. Der Wirtschaftsminister habe die Frühwarnstufe – eine von drei Stufen im Notfallplan – vorsorglich ausgerufen, betont Blümm. Denn nur so sei für die Regierung eine sinnvolle Krisenvorsorge möglich, weil jetzt bundesweit einheitliche Daten und Informationen etwa über die Speicherstände zur Verfügung stehen. Auch Erdgas Schwaben ist an Großspeichern beteiligt, hat also fest zugesicherte Gasreserven verfügbar.

